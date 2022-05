Science : Un centre de compétences spatial européen créé en Suisse

Un centre de compétences de l'Agence spatiale européenne (ESA) va être créé à l’Institut Paul Scherrer (PSI), à Villigen (AG). Un accord de coopération a été signé en ce sens mardi

Le site du Paul Scherrer Institut (PSI) à Villigen, près de Würenlingen, en Argovie, accueillera un centre de compétences spatial suisse et européen. 20min/Taddeo Cerletti

La Suisse et l’Agence spatiale européenne ont signé, mardi, un accord de coopération en vue de la création d’un centre de compétences commun à l’Institut Paul Scherrer (PSI), à Villigen (AG).

L’European Space Deep-Tech Innovation Centre (ESDI) doit contribuer à l’amélioration du transfert des résultats scientifiques au secteur privé, selon le Secrétariat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI). Le centre doit jouer un rôle de coordinateur et rendre possible la réalisation de projets réunissant des partenaires des hautes écoles et de l’industrie établis en Suisse ainsi que dans les États membres de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Les premiers thèmes sélectionnés pour les plateformes concernent la recherche sur les matériaux, la gestion et le traitement des données, les technologies quantiques et les écosystèmes spatiaux durables, indique le SEFRI.

Installations du PSI «uniques au monde»

Mardi, la secrétaire d’État Martina Hirayama a souligné que le soutien de l’ESA et de ses États membres au futur centre montrait «à quel point la Suisse était reconnue comme un partenaire fiable et compétitif». La création de l’ESDI est toutefois aussi un appel à la Suisse pour qu’elle s’engage davantage encore dans le spatial et qu’elle apporte sa contribution face aux défis que l’Europe entend relever, a-t-elle précisé.

Les infrastructures et les compétences réunies au sein du domaine des EPF présentent un intérêt particulier pour l’ESA et le domaine spatial, et les grandes installations du PSI, uniques au monde, font de l’institut un site d’implantation idéal pour l’ESDI, a relevé de son côté le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher.

Pour rappel, la Suisse est membre fondateur de l’ESA et verse une contribution annuelle d’un peu plus de 190 millions de francs pour les programmes et activités de l’agence.