Suisse/Dakar : Un centre de santé aura de l’eau propre à la consommation grâce à des Suisses

Une ONG helvétique a installé mardi au Sénégal des machines permettant de rendre potable une eau qui, de base, ne l’était pas.

À l’occasion de la journée mondiale de l'eau, l'ONG suisse Access to water a installé mardi dans un centre de santé à Dakar des machines qui rendent l'eau potable quelle que soit sa qualité. Cette eau sera accessible gratuitement aux patients et au personnel de santé. Très active notamment dans les régions rurales du Sénégal, où l’eau est rare et souvent polluée, fluorée et salée, l’ONG a participé à la production de 150 millions de litres d’eau potable ces sept dernières années.