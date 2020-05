Yverdon-les-Bains

Un centre de test «walk-in» à l’hôpital

Les personnes qui présentent des symptômes du Covid-19 ont désormais la possibilité de se faire tester dans un centre accessible à pied à l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains (VD).

Pour savoir si un test est recommandé, les personnes âgées de seize ans et plus peuvent répondre à un questionnaire en ligne sur le site www.ehnv.ch/covid-19. Elles pourront alors prendre rendez-vous pour le jour même et obtenir un résultat en quelques heures.