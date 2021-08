Lausanne : Un centre de vaccination ouvrira de nuit à côté des clubs et bars du Flon

Le Canton de Vaud installe un centre de vaccination et de tests sur la place lausannoise dans le but de permettre aux 18-30 ans de se faire vacciner sans rendez-vous. Soutenu par les clubs, ce projet pilote se déroulera du 2 au 4 septembre, de 16h à 23h.

La nouvelle campagne de vaccination du Canton de Vaud cible les jeunes fréquentant le monde de la nuit. Un centre de vaccination et de tests sera installé dans le quartier du Flon à Lausanne, du jeudi 2 au samedi 4 septembre, de 16h à 23h. Les personnes obtiendront ainsi un certificat Covid avec le QR code pour accéder aux clubs. Dans son communiqué mercredi, le Conseil d’État indique que la démarche est soutenue par les clubs membres de l’association «La Belle Nuit», dont le D! Club, le MAD, le Folklor, le Hype, le Millésime, le Chic ou encore l’After Club. Du personnel spécialement formé ira au contact de la population de ce quartier pour l’informer sur les tests et le centre de vaccination.

Les 18 -30 ans les plus infectés

Actuellement, les jeunes de 18 à 30 ans sont les personnes les moins vaccinées dans le canton et sont aussi les plus nombreuses à être infectées. Si les jeunes courent moins de risques d’être hospitalisés pour des formes graves de la maladie, un sur trois développe un Covid long, c’est-à-dire des symptômes (fatigue, maux de tête, souffle court) qui durent plus de six mois, précise les autorités vaudoises. Ces dernières veulent protéger leur santé, celle des autres, et éviter la saturation des hôpitaux. Ce projet pilote fera l’objet d’une analyse et d’un bilan.