France : Un centre de vaccination contre le Covid-19 vandalisé

Des inconnus ont mis hors d’usage un centre de vaccination dans l’Isère durant la nuit de vendredi à samedi.

Un centre de vaccination contre le Covid-19 a été vandalisé à Lans-en-Vercors (Isère) au cours de la nuit de vendredi à samedi a-t-on appris auprès du maire de cette commune, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné Libéré. «Le bâtiment communal dans lequel était installé le centre de vaccination est complètement hors d’usage, tous les systèmes de lutte contre l’incendie ont été ouverts», explique Michaël Kraemer (SE). Du mobilier, des seringues et des compresses ont également été saccagés.

«1940», «ARN=Danger», «Vaccin=génocide»: des inscriptions antivaccins ainsi que des croix de Lorraine ont aussi été taguées sur l’édifice ainsi que sur l’office de tourisme. «On fait des raccourcis douteux et ignobles, c’est un manque de culture et de respect total par rapport à l’histoire du Vercors», haut-lieu de maquis durant la Seconde Guerre mondiale, dénonce M. Kraemer. Du matériel municipal stocké dans des garages sous le bâtiment a lui aussi été endommagé, tandis que la structure et le parquet du bâtiment sont gorgés d’eau.