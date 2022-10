Un centre pour sans-abri ferme, cent places proposées à l’hôtel

Genève : Un centre d’urgence ferme, cent places proposées à l’hôtel

Le Centre d’hébergement d’urgence de Frank-Thomas, aux Eaux-Vives, a fermé ses portes, ce mardi matin. Ouvert en mars 2020, la structure de 125 places a accueilli près de 1300 personnes, offert 95’000 nuitées et servi 200’000 repas. Pour pallier la fin de cette activité, le Service social de la Ville de Genève a transféré une centaine de personnes sans-abri dans deux hôtels, ouverts sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Ce dispositif propose un accueil pour une période de trente jours renouvelables. Ce dispositif est complété par l’abri PC de Richemont, qui met à disposition 50 places pour les hommes, 24 pour les femmes et trois pour les urgences. L’accès à ces prestations est proposé via un appel à la Hotline Solidarité hébergement d’urgence, dont le numéro est le suivant: 0800 22 22 10.