La nouvelle structure des HUG proposera un parcours de soins individualisé et déchargera les familles.

Genève : Un centre ouvre pour les maladies rares et complexes de l’enfant

Le Centre Corail est installé dans le bâtiment du Centre de développement de l’enfant des HUG. leo/20 min

Consulter plusieurs spécialistes, organiser des rendez-vous, trouver une structure scolaire adaptée ou encore contacter l’AI: pour les enfants atteints de maladies rares ou complexes et leur famille, c’était jusqu’ici un peu le parcours du combattant. Sans compter le long délai, 18 mois en moyenne, entre les premiers symptômes et l’établissement d’un diagnostic, «source de grandes souffrances et d’inquiétudes», selon la professeure Constance Barazzone, responsable du tout nouveau Centre Corail.

Située à la Pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et ouverte le 16 janvier, cette structure, la première du genre en Suisse selon les HUG, a pour but de décharger les familles en proposant un parcours de soins individualisé et en organisant la collaboration avec l’ensemble des spécialistes.

Environ 1000 jeunes à Genève

Au bout du lac, ces maladies touchent environ 1000 jeunes. La trisomie 21 ou la neurofibromatose en sont des exemples. «Chacune d’entre elles ne touche pas beaucoup de personnes, mais ensemble, elles concernent 4,5% de la population, c’est pour ça que c’était important d’avoir ce parcours», indique la Dre Clothilde Ormières, médecin coordinatrice du centre.

L’idée de ce nouveau dispositif fait suite à un état des lieux en 2021, mené notamment avec les parents, explique la doctoresse: «Il y a un réseau de spécialistes très riche, mais un manque de coordination, de soutien et d’information aux familles, relate-t-elle. Ici, le patient et ses proches sont placés au centre.»

Dispositif adaptable

Financé pour ses deux premières années par la Fondation des HUG, le Centre Corail va avant tout offrir des prestations en personnel, le matériel et les locaux étant déjà à disposition. Son équipe est pour l’instant composée de cinq personnes (directrice, médecin, infirmière coordinatrice, psychologue, assistante administrative), et sera complétée par une assistante sociale au printemps et un interne en novembre.

Neuf familles ont été accueillies pour l’instant, mais «une centaine de situations peuvent être suivies, et nous pourrons adapter le dispositif», déclare le professeur Arnaud Perrier, directeur médical des HUG. Maman d’une patiente, Aurélie se félicite de la création du centre: «Pour ma fille et moi, je pense que c’est très utile, a-t-elle rapporté. On peut partager de manière très ouverte avec l’équipe et échanger avec d’autres familles.»

En réseau Le Centre Corail va travailler en réseau avec les différents acteurs et institutions: HUG, spécialistes, pédiatres en ville, foyers, fondations, ou écoles spécialisées. En Suisse, il fera notamment le lien avec la Coordination nationale des maladies rares. Une «collaboration étroite» avec le CHUV est aussi prévue. Au niveau international, il œuvrera avec plusieurs structures européennes, notamment à Paris ou Bruxelles.