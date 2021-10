Tir mortel d’Alec Baldwin : Un «certain laisser-aller» régnait sur le tournage

Selon le shérif qui supervise l’enquête sur la mort d’Halyna Hutchins, «il y a des questions sur lesquelles l’industrie du cinéma et peut-être l’Etat du Nouveau-Mexique doivent se pencher».

Aucune arrestation n’a eu lieu à ce stade et les auditions des témoins qui se trouvaient au ranch de Bonanza Creek, où Halyna Hutchins été mortellement touchée le 21 octobre, se poursuivent.

L’assistant réalisateur du film «Rust» a reconnu qu’il n’avait pas vérifié l’arme avec laquelle Alec Baldwin a tué accidentellement la directrice de la photographie du tournage, où «un certain laisser-aller» régnait en matière de sécurité, selon le shérif supervisant l’enquête.

Poursuites pénales?

Outre Alec Baldwin, d’autres protagonistes du drame pourraient également être mis en cause par la justice, comme l’assistant réalisateur Dave Halls , qui avait remis l’arme à l’acteur pour la répétition d’une scène et a reconnu ne pas l’avoir vérifiée avant le drame.

«Je pense qu’il y avait un certain laisser-aller sur ce plateau et je pense qu’il y a des questions sur lesquelles l’industrie (du cinéma) et peut-être l’Etat (du Nouveau-Mexique) doivent se pencher», a lancé le shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza.