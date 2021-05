Coronavirus - Un certificat à ne pas utiliser «plus longtemps que nécessaire»

Le Conseil fédéral a annoncé mercredi le lancement d’un certificat Covid. Ce document, élaboré par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sera disponible sous forme physique ou numérique et doit être compatible avec les outils étrangers. «Ce ne sera pas un certificat de vaccination», a insisté Alain Berset, mais une attestation de non-contagiosité. Grâce à ce document destiné aux personnes vaccinées, guéries et testées négatives, il sera possible d’autoriser à nouveau les grandes manifestations et de rouvrir les lieux à risque comme les discothèques et les clubs.

Le cadre précis et les adaptations correspondantes des ordonnances seront mis en consultation le 11 juin 2021. La décision sera prise le 18 juin. Mais les premiers certificats seront délivrés par étapes, à partir du 7 juin déjà, pour que toute la population puisse en bénéficier au plus tard à fin juin, date à laquelle de premières mesures liées à l’utilisation du certificat entreront en vigueur. «C’est une logistique énorme», a insisté le conseiller fédéral pour justifier ce délai.

Pas pour les enfants de moins de 16 ans

Grâce à lui, toute personne pourra en effet prouver qu’elle est immunisée, c’est-à-dire vaccinée ou guérie, ou que la probabilité est très faible qu’elle soit contagieuse, puisque testée négative peu de temps auparavant. Pour les voyageurs, cela devrait permettre d’éviter de payer pour un test PCR, car un test antigénique gratuit sera suffisant. Mais pas les autotests: «Cela reviendrait à nous baser sur une auto-déclaration» a indiqué le ministre de la Santé en conférence de presse. Quant aux enfants de moins de 16 ans, ils en seront dispensés.

«Le Conseil fédéral n’entend pas utiliser le certificat plus longtemps que nécessaire», proclame le communiqué. En Suisse, il devrait être limité à la phase transitoire, soit environ deux mois et demi depuis début juillet, selon les estimations du Fribourgeois. Il ne pourra pas être utilisé dans les lieux quotidiens comme les transports publics, les écoles, les magasins ou au travail. Il n’est pas non plus prévu que les restaurants, les cinémas et les manifestations de moins de 1000 personnes en fassent usage, mais ce sera possible. Trois domaines sont définis:

Vert : utilisation du certificat exclue

Il comprend les lieux de la vie quotidienne et les rapports avec les autorités. Ici, le certificat est explicitement interdit, car ce domaine relève soit de tâches étatiques, soit de droits fondamentaux et de libertés fondamentales. Cela concerne les manifestations privées et religieuses, les transports publics, les commerces, le lieu de travail ou les écoles.

Orange : utilisation facultative ou pour éviter des fermetures

Il concerne les lieux qui ne font pas forcément partie du quotidien, mais qui sont fortement fréquentés: les bars, les restaurants, les manifestations sportives et culturelles, les lieux de loisirs et de divertissement, les hôpitaux et les EMS (pour les visites de proches). Ici, il n’est pas prévu de recourir au certificat, sauf si la situation épidémiologique devait de nouveau se dégrader.

Rouge: utilisation requise pour permettre des assouplissements

Cela touche le transport international de voyageurs et les lieux sensibles d’un point de vue épidémiologique, comme les grandes manifestations ou les discothèques. Si elle risque de durer dans les transports aériens, par exemple, son utilisation devrait toutefois être temporaire pour l’accès aux grandes manifestations ainsi qu’aux discothèques et aux clubs, dans le cadre de la stratégie d’assouplissement du Conseil fédéral.

Concernant les personnes arrivant de l’étranger, le cadre reste le même: exigence de texte PCR et ou de quarantaine. Mais les choses évoluent vite, a relevé Virgine Masseray, cheffe du contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP: «Il est prévu actuellement que les personnes guéries soient exemptées de quarantaine au retour de zones à risque, et cela va être aussi le cas pour les personnes vaccinées. Il y aura une révision des conditions pour les entrées en Suisse ces prochains temps.»