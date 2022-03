Parlement – Un certificat électronique de vaccination pourrait voir le jour

L’avantage du carnet de vaccination numérique est évident: grâce à l’application, les données de vaccination codées sont conservées et accessibles au citoyen partout et à tout moment. Grâce à des mises à jour permanentes, le citoyen sera toujours au courant des recommandations de vaccination les plus récentes, et celles-ci pourront être gérées facilement par le citoyen, a plaidé le motionnaire Marcel Dobler (PLR/SG). Pour les familles en particulier, il simplifierait considérablement la gestion de ces données et offrirait une grande valeur ajoutée, a-t-il expliqué.