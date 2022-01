Canton de Berne : Un chacal doré observé ici et là

Un nouveau chacal doré a été observé dans le canton de Berne. S’il reste encore rare, un inspecteur cantonal de la chasse estime que sa présence va croître.

Un chacal doré («canis aureus») apparaît ici et là dans le canton de Berne. Niklaus Blatter, inspecteur cantonal de la chasse, explique dans les colonnes du « Berner Zeitung » que «la présence de cet animal avait déjà été constatée sur l’ensemble du territoire cantonal». Entre 2011 et 2020, un «canis aureus» a été observé dans une dizaine de communes. «Et même si jusqu’à présent, il reste rare, nous partons du principe que cette espèce animale va augmenter», poursuit-il.

Observé pour la première fois en Suisse en 2011, le chacal doré est un animal originaire du sud-est de l’Europe. Et depuis il ne cesse de se propager. Le canidé a déjà été aperçu dans différentes régions de la Suisse romande: notamment dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel en 2021, dans celui de Fribourg un an avant. En 2020, il a également été observé pour la première fois au Tessin.