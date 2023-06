Haut-Valais: Un chalet d’alpage a entièrement brûlé

Pol. VS

Un incendie s’est déclaré vendredi vers minuit et demi au-dessus de La Souste au lieu-dit Oberen Meschler. Un chalet d’alpage a entièrement brûlé a indiqué vendredi la police cantonale valaisanne. Les autorités indiquent avoir ouvert une enquête pour connaître les causes du sinistre et ajoutent qu’aucun blessé n’est à déplorer.