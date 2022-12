Genève: Un chalet et des vélos pour soutenir le commerce local

Le plaisir d’offrir passe souvent avant Noël par une phase pénible: trimballer à bout de bras des cadeaux parfois encombrants, arpenter des magasins bondés avec plusieurs sacs dans les mains, et ne plus savoir où les poser pour juste s’assoir et boire un café. Jusqu’au 24 décembre, la Ville et l’association Genève Commerces proposent un service gratuit de consigne à la place de Longemalle. Un chalet recueille les achats et les garde jusqu’à ce que leurs propriétaires les récupèrent, au plus tard le soir-même.