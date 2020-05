Berne

Un chamois sauvage fait une excursion au zoo

Un mâle sauvage a sauté par-dessus la clôture du zoo de Berne pour rejoindre des congénères en cage. Cependant, ces derniers n’ont pas apprécié l’invité indésirable. L’intrus a dû être secouru.

Les passants ont été très étonnés y a quelques jours lorsqu’ils ont croisé un chamois en liberté dans la forêt du Dählhölzli de Berne. Après quelques investigations, il est devenu évident que le mâle ne s’était pas échappé de la nouvelle installation du zoo de l’Aar et des Alpes, où vivent en fait des bouquetins et des chamois. Il s’est avéré que l’animal était en fait un intrus qui s’est glissé dans l’un des enclos du parc.

Chassé par ses congénères

Surpris par les passants, le mâle a apparemment fait un bond puissant et a sauté par-dessus la clôture de la nouvelle installation du zoo de l’Aar et des Alpes et a ainsi atteint ses congénères. Cependant, ces derniers n’ont pas apprécié l’étranger et l’ont poursuivi à travers la cage.