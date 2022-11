Un champignon pieuvre est arrivé à Genève depuis le Sud

Il est rouge, sent très mauvais, arbore des tentacules et a été récemment aperçu par des lecteurs à Versoix et à Jussy. Ce champignon se nomme pieuvre des bois. Et si sa présence à Genève remonte à quelque dix ans, elle a véritablement explosé cette année, observe Emmanuelle Favre, responsable du programme flore à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature. «Il y a eu un vrai boum, passablement aidé par les températures élevées de cet été. Il remonte en effet du Sud. Le même phénomène a été constaté pour les amanites des césars, typique du Périgord», dans le Sud-Ouest de la France.