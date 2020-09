Navid Afkari est un lutteur reconnu en Iran, qui compte plusieurs titres nationaux à son actif. Mais, aujourd’hui, il fait face à son plus grand combat: sauver sa vie. Et son adversaire n’est autre que l’État. L’athlète de 27 ans a été condamné à mort par la Cour Suprême de la République islamique d’Iran. Son tort? Avoir participé activement à des manifestations contre la politique économique du régime, en 2018.

Navid Afkari a reçu deux condamnations à mort, par deux tribunaux différents, ainsi que 6 ans et 6 mois d’emprisonnement et 74 coups de fouet. Ses deux frères, Vahid et Habib, sont également visés. S’ils n’ont pas été condamnés à mort comme Navid, ils ont écopé d’une longue peine de prison et de flagellation.