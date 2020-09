«Son parcours est exemplaire»

«Le parcours de Nordine Oubaali est exemplaire, déclare Uy-Liem Douçot, trésorier de l’OBC. Il a été champion sur le tard, à plus de 30 ans. C’est ce qu’on veut transmettre aux jeunes: rien n’arrive par hasard et le travail paie à un moment donné, d’une façon ou d’une autre.» Fondé fin 2017, le club aspire à devenir une véritable école de boxe, ancrée dans le quartier: «Le but est d’accentuer la formation, poursuit Uy-Liem Douçot. On espère une capacité de 150 à 200 membres de moins de 18 ans pour avoir un pôle de détection suffisant pour l’élite. On commence avec les enfants à partir de 3-4 ans. Avec eux, on travaille la motricité et la coordination pour implémenter les bons mouvements. Et après on va jusqu’à 18 ans-20 ans, les compétiteurs, et les adultes évidemment.»