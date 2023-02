Patinage artistique: Un champion olympique amputé des mains et des pieds

Selon le média russe «Komsomolskaya Pravda», il a été amputé des deux pieds et des deux mains après un empoisonnement du sang consécutif à une pneumonie. Quelques jours après avoir perdu ses pieds, atteints de nécrose, Roman Kostomarov a été amputé de ses mains.

L’ex-champion de la glace a été hospitalisé le 10 janvier après s'être plaint de faiblesse et de douleurs à la poitrine. Il a été diagnostiqué avec une septicémie et une pneumonie avant d’être admis aux soins intensifs et placé sous ventilateur.