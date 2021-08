JO de Tokyo - Un champion olympique qui tricote en tribunes

Tom Daley est une star dans les bassins et sur les plongeoirs. À Tokyo, associé à Matty Lee, il a été sacré champion olympique sur le plongeon synchronisé à 10 mètres. Il avait déjà récolté le bronze à deux reprises, lors des JO de Londres en 2012, et ceux de Rio en 2016.

Une pochette pour sa médaille d’or

Défenseur de la cause LGBTQ+

La star du plongeon est l’un des athlètes qui a fait son coming out il a déjà de longues années. Il est un grand défenseur de la cause LGBTQ+ depuis 2013.

La semaine dernière en conférence de presse, suite à sa victoire, il avait déclaré: «Je suis fier de dire que je suis gay et champion olympique. Quand j’étais plus jeune, je pensais que je ne serais jamais rien ou que je n’arriverais jamais à rien, à cause de ce que j’étais. Et le fait d’être champion olympique, maintenant, montre que l’on peut tout réussir.»