«League of Legends» : Un championnat du monde plus ouvert que jamais

De nombreuses grandes équipes ne se sont pas qualifiées pour les Worlds, qui débutent vendredi.

Vainqueur en 2019, FPX ne pourra pas défendre son titre. Riot Games

Avec des compétitions interrompues, puis reprises en ligne, «League of Legends» a vécu une année mouvementée, Covid-19 oblige. La dixième édition du Championnat du monde («Worlds») s’annonce des plus indécises, vu le nombre d’équipes dominantes non qualifiées. Tour d’horizon des principales surprises avant la phase du play-in, dès vendredi, qui désignera les quatre dernières équipes repêchées.

Chine

Les deux derniers champions du monde, IG (2018) et FPX (2019), seront les grands absents de ces Worlds. Ce sont Suning, JDG et Top Esport qui défendront les couleurs de l’Empire du Milieu, preuve du très grand nombre de talents du pays. LGD peut espérer les rejoindre via le play-in.

Corée du Sud

C’est un tremblement de terre: la star Faker, triple champion du monde, ne participera pas aux Worlds avec son équipe T1, au contraire de Damwon, Gen.G et DRX. La Corée du Sud, qui a remporté cinq des neufs titres mondiaux décernés à ce jour, n’aura pas la tâche facile cette année pour regagner son trône.

Europe

Ils ont beau être ultradominateurs, Fnatic et G2 (quinze des seize titres européens à eux deux) se sont fait des frayeurs. Mais, malgré ces hauts et ces bas, ils essaieront de faire au moins aussi bien que ces deux dernières années où Fnatic (2018) puis G2 (2019) ont atteint la finale. Passé de Fnatic à G2, Caps participera-t-il à une troisième finale consécutive? Avec cette fois enfin un dénouement heureux?

Grâce à ses excellents résultats sur la scène mondiale, l’Europe aura cette fois quatre équipes en lice. Très prometteurs, Rogue et Mad Lions (qui doit encore se qualifier via le play-in) auront à cœur de montrer tout leur potentiel au plus haut niveau.

Amérique du Nord

Le rouleau compresseur Cloud9 n’a eu qu’un vrai coup de mou, mais au pire moment. Résultat: la seule équipe américaine qui performait régulièrement aux Worlds (demi-finale en 2018) ne s’est pas qualifiée, à l’inverse de TSM, FlyQuest ou Team Liquid (qui doit passer par la phase du play-in).