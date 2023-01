Etats-Unis : Un chanceux gagne 1,35 milliard de dollars à la loterie le vendredi 13

Il s’agit du deuxième plus gros lot de l’histoire de la loterie américaine Mega Millions, après un gain de 1,53 milliard de dollars enregistré en 2018.

Getty Images via AFP

Une seule personne a trouvé les six numéros gagnants vendredi.

Second plus gros lot

L’identité du gagnant ou de la gagnante n’est pas connue mais seule une personne a trouvé les six numéros gagnants, donnant droit au second plus gros lot de l’histoire de Mega Millions après un gain de 1,53 milliard de dollars enregistré en 2018. «C’est le quatrième gain d’au moins 1 milliard de dollars de l’histoire de Mega Millions», a précisé dans un communiqué le directeur de la société, Pat McDonald.