Suisse : Un chanceux remporte plus de 43 millions de francs au Swiss Loto

La cagnotte du Swiss Loto est tombée mercredi: une personne a eu le nez fin en cochant les six bons numéros et le numéro chance.

Il ou elle n’aura plus trop de soucis à se faire pour payer ses factures: mercredi soir, un chanceux a remporté plus de 43 millions de francs au Swiss Loto, après avoir deviné la bonne combinaison lors du tirage.

Pour gagner, il fallait cocher les numéros 5, 19, 28, 36, 38, et 41, ainsi que le numéro chance 5. Le gain exact du grand gagnant se monte à 43'093'100,55 francs. Personne ne se trouve au second rang, mais 16 parieurs remportent tout de même 6'694 francs chacun en ayant deviné les cinq bons numéros et le numéro chance.