Réforme économique : «Un changement brutal»: les Cubains affolés face à la hausse des prix

Le 1er janvier, une nouvelle structure monétaire est entrée en vigueur à Cuba. Cela a entraîné une augmentation des prix qui choque les habitants.

Lundi, les habitants de l’île ont repris leurs activités et les magasins ont rouvert, dévoilant les premiers effets de la complexe réforme économique lancée par le gouvernement communiste, l’une des plus ambitieuses depuis des décennies.

Au menu: la fusion des deux monnaies locales cohabitant depuis 26 ans, pour supprimer le CUC, aligné sur le dollar, et ne laisser que le CUP, qui vaut 24 fois moins. A cela s’ajoute un bond des salaires – le revenu minimum est multiplié par cinq – mais aussi des prix, notamment des aliments et de l’électricité. Dans le Vedado, quartier central de La Havane, Raisa Lemus rentre déçue de ses courses.

«Incompréhensible»

«Avant, je dépensais environ 60 pesos, pas grand-chose, et maintenant, avec la moitié ou un peu moins des produits que je suis censée acheter, j’ai dû payer plus de 300 pesos». Elle s’affole en faisant les calculs: «Il me manque l’huile, le café, les produits d’hygiène et les haricots. Bon, tout ça va me coûter 1000 pesos!»