Service automobile: Un changement de pneus à 110’000 francs

Tous les un à deux ans, il faut faire faire la révision annuelle de sa voiture. Un service qui a évidemment son coût: il en va, après tout, de la sécurité de tous. Or, tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne dans ce domaine. Voici le classement des dix voitures dont l’entretien coûte le plus cher.

La Mercedes-AMG One coûte 2,5 millions de francs. À ce prix-là, il va de soi que le service d’entretien n’est pas donné non plus.

10e: Rolls-Royce Wraith

Rolls Royce

La Rolls-Royce Wraith est de loin la Rolls-Royce la plus populaire des temps modernes et a sa place dans tous les garages de millionnaires. Après avoir déboursé les quelque 310'000 francs pour l’acquisition de la voiture, les frais de service annuels d'environ 4000 francs passeraient presque comme bon marché. C'est surtout lorsque le plan d'entretien arrive à son terme que l’addition se corse: une vidange d'huile coûte alors à elle seule plus de 800 francs.

9e: Bentley Flying Spur

Bentley

La Flying Spur standard coûte un peu plus de 200'000 francs, auxquels il faut éventuellement ajouter 20'000 francs pour avoir le modèle équipé du V12 de 626 ch. Les frais d'entretien de la Britannique ne sont pas non plus donnés et ont vite fait d’atteindre 3000 francs par an. Pour les modèles Bentley plus anciens, l'inspection annuelle peut aussi rapidement atteindre les 10'000 francs.

8e: Lamborghini Aventador

Lamborghini

La Lamborghini Aventador est un taureau de classe supérieure et nécessite par conséquent un entretien important et coûteux. Par rapport au prix d'achat de plus d'un demi-million de francs, les travaux d'entretien annuels, qui s'élèvent à environ 5000 francs, et une vidange d'huile, qui coûte 3000 francs, sont une véritable aubaine.

7e: Porsche 918 Spyder

Porsche

La Porsche 918 Spyder est une supercar extrêmement rare, limitée à 918 exemplaires. Alors que la 918 Spyder coûtait près de 850’000 francs lors de son lancement, les propriétaires paient chaque année environ 2000 francs pour un changement de liquide et un peu plus de 4000 francs pour un entretien général.

6e: Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce

Si vous envisagez d’acquérir prochainement une Rolls-Royce Ghost, n'oubliez pas que les quelque 350'000 francs ne sont qu'un début. En effet, il faut ajouter les frais de service annuels de 4000 francs et une vidange d'huile pouvant aller jusqu'à 2000 francs. Et c’est sans compter les frais d’assurance!

5e: McLaren Senna

McLaren

La McLaren Senna est non seulement l'un des modèles les plus puissants jamais construits par McLaren, mais aussi l’un des plus chers. À l’heure actuelle, les amateurs sont prêts à payer jusqu'à 2,5 millions pour une McLaren Senna. Les frais d'entretien annuels, qui peuvent atteindre 30’000 francs, sont une bagatelle à côté.

4e: Ferrari LaFerrari

Ferrari

La LaFerrari na pas seulement fait exploser les limites du possible, mais peut-être aussi l'un ou l'autre porte-monnaie. Cela dit, celui ou celle qui a une LaFerrari dans son garage ne devrait pas avoir de problèmes d’argent. Il faut compter 3000 francs pour quatre nouveaux pneus pour la diva et 40’000 francs pour un jeu de freins. De plus, tous les propriétaires de LaFerrari sont tenus de se rendre une fois par an à Maranello pour un grand check-up.

3e: Koenigsegg CC850

Koenigsegg

La Koenigsegg CC850 n'est évidemment pas une voiture ordinaire. Cette supercar est une rareté et n'est donc pas très bon marché, tant à l'achat qu'à l'entretien. Rien que les frais de service annuels s'élèvent rapidement à 10’000 francs. Si l'on ajoute à cela le changement des pneus, il faut mettre la main au porte-monnaie. Les jantes en carbone avec des pneus Michelin Cup 2R coûtent environ 110'000 francs et doivent être remplacées tous les deux ans.

2e: Bugatti Chiron

Bugatti

Posséder une Bugatti Chiron coûte 25'000 francs rien que pour la vidange et le changement de liquide. Et il faut le faire une fois par an. Un impact sur le pare-brise est énervant, sur la Chiron, le remplacement du pare-brise coûte 60'000 francs, le remplacement des freins 118'000 francs et il faut compter 26'000 francs pour le remplacement du turbocompresseur. D’autres questions?

1er: Mercedes-AMG One

Mercedes-Benz