Valais – Un chanoine du Grand-Saint-Bernard poursuivi pour viol sur mineure 

C’était un secret de Polichinelle au sein de l’Église. Il était visiblement bien gardé. Il éclate aujourd’hui au grand jour grâce au courage d’une quinquagénaire établie dans la région. Celle-ci a déposé une plainte pénale en mars. Elle accuse un chanoine du Grand-Saint-Bernard de l’avoir violée il y a plus de trente ans alors qu’elle n’était qu’une adolescente.

Les faits sont prescrits, la loi sur l’imprescriptibilité pour ce type d’infraction n’étant entrée en force qu’en 2008. Par sa démarche, la plaignante espère que d’autres se manifesteront. Elle ne serait pas la seule à avoir été abusée par l’homme d’Église. Originaire d’Orsières (VS), ce curé, figure charismatique de l’Hospice valaisan, a été ordonné en 1970. Il fait également l’objet d’une plainte canonique.

Père d’une fille

Cette affaire révélée par «Le Nouvelliste» éclabousse une fois de plus les milieux ecclésiastiques et remet sur le devant de la scène les nombreux abus sexuels perpétrés au sein de l’Église. Bibliste et guide de montagne, le septuagénaire s’en serait pris à d’autres mineures qui sont appelées à se manifester en déposant, elles aussi, une plainte pénale.

Il est en outre père (et grand-père) d’une fille née d’une relation qu’il a entretenue avec une femme alors qu’il effectuait son ministère. Ce dont sa hiérarchie a eu connaissance à la naissance du bébé. Du côté de l’évêché et de la congrégation du Grand-Saint-Bernard, on se montre très prudent ou sur la réserve s’agissant de l’enquête en cours, ainsi que l’indique toujours «Le Nouvelliste» qui a contacté plusieurs hauts dirigeants. En revanche, les confrères du prêtre se disent «sous le choc».

