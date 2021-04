«Show Me Your Voice» - Un chanteur lausannois bluffe tout le monde sur M6

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a réussi son coup! Dans le premier numéro de «Show Me Your Voice», diffusé jeudi 22 avril 2021 sur M6, Svenn a créé la surprise en dévoilant ses talents de chanteur lyrique transformé en drag-queen. Le jury – composé d’Hélène Ségara, Élodie Frégé, Éric Antoine et Claudio Capéo – et les deux soeurs candidates étaient en effet persuadés que la voix entendue durant la première partie de l’émission n’était pas la sienne.