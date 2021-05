Brésil : Un chanteur se tue en fuyant sa femme après un plan à trois

Connu dans son pays sous le pseudo de MC Kevin, un homme de 23 ans est mort dimanche en tombant du balcon d’un hôtel. Il cherchait apparemment à éviter de se faire surprendre par son épouse.

Selon des témoignages recueillis par le «Daily Mail» , MC Kevin et son ami Victor Fontenelle ont rencontré une escort girl de 26 ans à leur hôtel. L’ami du chanteur a proposé à Bianca Dominguez de coucher avec eux contre de l’argent, ce que la jeune femme a d’abord refusé de faire. La Brésilienne a expliqué à la police qu’elle a fini par suivre les deux hommes dans leur chambre, où ils ont fumé de la marijuana et bu de l’alcool. L’escort-girl a ensuite accepté d’avoir des rapports sexuels avec eux, contre un paiement de 1000 réals (170 francs) chacun.

Une fois le plan à trois terminé, Victor est allé se laver, et c’est là qu’il a vu Kevin suspendu dans le vide accroché à la barrière du balcon. Selon le jeune homme, le chanteur essayait d’atteindre l’étage du dessous pour échapper à son épouse quand il a lâché prise. La mort du malheureux a été déclarée à l’hôpital. L’enquête autour du drame suit son cours, et le rapport toxicologique de la victime devrait apporter de précieuses informations aux autorités.

MC Kevin et Deolane, une avocate de 33 ans, s’étaient mariés le 28 avril à Tulum (Mexique). Ils avaient participé ensemble à une soirée clandestine samedi à Rio de Janeiro. Le lendemain, le couple s’était disputé parce que le chanteur voulait prolonger son séjour à l’hôtel. Sur Instagram, la trentenaire a rendu un vibrant hommage à son époux: «Tu es parti et tu as pris une partie de moi, tu as toujours été si incroyable… J’ai attendu 33 ans pour être heureuse et tu m’abandonnes? Ce n’est pas juste que tu partes comme ça! Ce n’est pas juste! Mon amour», a-t-elle notamment écrit.