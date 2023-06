Ville de Genève: Un chantier va rouvrir dans une rue tout juste rénovée

Après dix-huit mois de bruit et de poussière pour créer une place végétalisée à la rue des Rois, dans le quartier de Plainpalais, les riverains se réjouissaient de la fin du chantier, en juillet. Raté. «J’ai été averti récemment que le tronçon devant mon magasin, tout juste refait et qui mène à la place, sera bientôt à nouveau en travaux, s’énerve Jean-Christophe Saurel, propriétaire d’un atelier de scooters. La Ville a finalement décidé d’y implanter des arbres. Elle n’aurait pas pu prévoir le coup avant, non?» Le comble, ajoute le commerçant, est que dans un projet pour verdir la cité, «la Municipalité n’a pas pensé tout de suite à mettre des végétaux à cet endroit?! Quel gaspillage de temps et d’argent!»

Pour éviter des retards

Le projet du secteur des Rois est ancien, il date d’avant la législature en cours. Lorsque la magistrate Frédérique Perler l’a repris, en 2020, elle a souhaité plus de végétation sur tout le site, rembobine Nicolas Betty. «L’année suivante, lorsque ont débuté les travaux, la décision finale concernant la ruelle n’était pas encore prise; mais nous souhaitions aller de l’avant. Nous avons ensuite dû adapter le projet pour pouvoir planter dans ce bout de route. L’écopoint initialement prévu là a été déplacé. Par ailleurs, on a modifié le régime de circulation sur cette portion de voie, finalement rendue sans issue pour le trafic motorisé.»

Le chantier étant déjà lancé, «cela aurait coûté plus cher et pris plus de temps de tout arrêter» pour revoir les plans d’une petite partie du site, assure le spécialiste. «Sans compter que de nouvelles procédures impliquaient potentiellement de nouveaux recours.» La solution choisie permettrait donc d’aller plus vite, à moindres frais. «Je comprends l’énervement des riverains, mais la plantation des arbres et la remise en état du tronçon ne devrait prendre qu’un mois.»