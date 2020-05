France

Un chapeau d'un mètre de large pour garder ses distances

Une femme a été aperçue en train de se promener à Paris avec une sorte de règle attachée à ses cheveux. Un couvre-chef fait maison censé lui garantir une bonne distanciation sociale.

Le déconfinement, qui a commencé lundi en France, donne déjà lieu à des scènes insolites. Si la police a décidé d’interdire l’alcool sur les berges de la Seine et du Canal Saint-Martin, à Paris, certains ont choisi au contraire de se protéger contre un excès de proximité sociale. Une jeune femme a ainsi été filmée dans la capitale en train de se promener, avec une sorte de règle d'un mètre de large fixée à l'arrière de sa chevelure.

Grâce à ce dispositif artisanal, la jeune femme pensait sans doute s'assurer une bonne distanciation sociale par rapport aux autres passants, nombreux à ce moment de la journée. Reste que son dispositif, très repérable, semble imparfait. Selon les gestes barrières en vigueur, il faut en effet respecter une distance d'un mètre devant et derrière soi, et pas uniquement à gauche et à droite.