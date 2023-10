Un charnier découvert dans un centre funéraire «vert» au Colorado

La police américaine tentait jeudi d’identifier au moins 189 cadavres en décomposition découverts dans une maison funéraire «verte» du Colorado ayant eu un «problème». Les agents ont été appelés plus tôt ce mois-ci au salon funéraire Return to Nature («Retour à la nature», ndlr) après le signalement d’une odeur «nauséabonde» provenant de cette propriété située au sud de la capitale de l’Etat Denver.

Familles interrogées

Le propriétaire de cette maison funéraire hors norme, Jon Hallford, a reconnu qu’il pratiquait sur place la «taxidermie», selon une ordonnance suspendant la licence du site comme établissement funéraire, et qu’il avait un «problème». Les enquêteurs avaient localisé et transporté au début du mois 115 corps «mal entreposés», mais ont annoncé cette semaine que ce total était désormais passé à 189.

Enterrements «verts» en augmentation

Les enterrements «verts» sont devenus de plus en plus populaires aux Etats-Unis, où des centres ou salons tentent de réduire l’empreinte écologique des rites funéraires qui impliquent généralement l’usage d’agents chimiques afin de ralentir la décomposition des corps. Selon le «Denver Post», le principal quotidien du Colorado, les salons funéraires de cet Etat ne sont pas régulièrement inspectés et la réglementation encadrant leur pratique reste extrêmement ténue.