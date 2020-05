Etats-Unis

Un chasseur F-22 américain s’écrase le pilote indemne

L’avion réputé pour son coût exorbitant s’est crashé en Floride en début d’après-midi. Son occupant a pu s’éjecter à temps. Il est sain et sauf.

Le F-22 Raptor, construit par Lockheed Martin et Boeing, est considéré comme l’avion de chasse le plus perfectionné au monde mais ses performances ont été assombries par plusieurs accidents et des problèmes techniques aux causes difficiement identifiables.