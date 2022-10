France : Un chasseur lui tire dessus alors qu’il ramassait des champignons

Un homme de 62 a été grièvement blessé dimanche matin par un chasseur à Vinsobres, dans la Drôme (sud de la France), alors qu’il ramassait des champignons, a-t-on appris de sources concordantes. Le pronostic vital de la victime, touchée à l’abdomen et héliportée à Marseille, est engagé, ont indiqué les pompiers et le procureur de Valence, Laurent de Caigny, confirmant une information du «Dauphiné libéré».

«Les circonstances» de cet accident qui s’est produit vers 10 h 45 «ne sont pas encore établies avec certitude», a précisé Laurent de Caigny, mais le tireur, président de la société de chasse locale, âgé de 62 ans, est «un chasseur confirmé». Il a été placé en garde à vue. Il participait à une chasse aux sangliers et n’a «fait aucune difficulté» pour se mettre à disposition des forces de l’ordre. Les prélèvements effectués n’ont révélé aucune trace d’alcool ni de stupéfiants. L’enquête a été confiée à la gendarmerie de Nyons.

Dans le Beaujolais (est), un autre accident de chasse s’est aussi produit ce dimanche. Une mère de famille de 33 ans et ses deux enfants de 7 et 10 ans ont été touchés aux jambes par des plombs alors qu’ils randonnaient dans des vignes, rapporte «Le Progrès». Le chasseur a été placé en garde à vue et son arme saisie.