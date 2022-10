Etats-Unis: Un chasseur s’empale sur une flèche abandonnée

États-Unis : Un chasseur s’empale sur une flèche abandonnée

Les secouristes ont pu localiser le chasseur en s’aventurant dans la région reculée où son signal avait émis pour la dernière fois. Après une randonnée de 4 kilomètres puis une expédition dans les bois et les marécages, ils ont enfin pu rejoindre le blessé et appeler un hélicoptère à la rescousse. L’homme a été transporté vers l’hôpital de Yampa Valley, mais aucune information n’a été communiquée quant à son état de santé.

Selon l’organisation des secouristes du comté de Routt (RCSAR), la flèche qui a blessé l’individu a probablement été tirée lors de la saison de chasse à l’arc, plus tôt cette année. «C’est la deuxième fois en deux ans que nous secourons un chasseur empalé sur une flèche perdue», déplore le RCSAR sur Facebook. «Bien que nous soyons conscients du fait que ce n’est pas toujours possible, les chasseurs à l’arc doivent faire tout leur possible pour retrouver une flèche perdue. Les pointes tranchantes comme des rasoirs représentent un risque très réel pour les humains et les animaux», explique Harry Sandler, vice-président de l’organisation.