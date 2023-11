Un chat, au cœur d'un conflit entre héritiers à Zurich

Parfois le décès d’un membre de la famille donne lieu à un litige au moment de l’héritage. C’est ce qu’a vécu une famille vivant dans une petite commune de l’Unterland zurichois. Et un chat s’est retrouvé au centre de la dispute. En janvier 2023, un minet a été enlevé par le fils du défunt et donné à quelqu’un extérieur à la famille. Le fils du défunt, âgé de 32 ans, a été condamné pour cet acte, rapporte «ZüriToday».

Le ministère public de Winterthur/Unterland a jugé l’enlèvement du chat comme étant une appropriation illégale sans but d’enrichissement. Par ailleurs, l’auteur du rapt a également été puni pour insulte. À la mi-janvier 2023, il écrivait à un autre héritier: «Toi, tu es stupide et psychiquement dérangé, tu n’as pas de contact avec des personnes normales.»

Pour ces faits, le trentenaire doit désormais s’acquitter d’une peine pécuniaire de 1100 francs et d’une amende de 300 francs. En outre, il est condamné aux frais de procédure qui se montent à 800 francs. L’ordonnance pénale est entrée en vigueur. On reste cependant sur sa faim car on ne sait pas où se trouve le chat et s’il va bien!