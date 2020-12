En attendant les renforts, Malik enveloppe le bébé chat dans une couverture. Dix minutes plus tard, Valérie Derivaz du refuge pour chats genevois arrive sur place et constate l’état désastreux de la bête. «Il ne bougeait plus. Il était trempé et gelé. C’était vraiment une question de temps. À trente minutes près, il était mort.» Le félin s’était probablement réfugié dans l’habitacle pour échapper à la pluie, estime la spécialiste. Après avoir réchauffé le chaton, elle l’emmène chez le vétérinaire de l’association. Son diagnostic est plutôt encourageant. Le minet souffre de déshydratation, mais ne présente aucune fracture. Le spécialiste a réhydraté le malheureux et recommande simplement «des câlins et de la nourriture» pour les jours à venir.