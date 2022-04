Canton d’Argovie : Transpercé par une flèche, un chat doit être euthanasié

Le chat a été visé par une arbalète ou un arc selon la police qui recherche des témoins.

Les habitants d’une ferme située à la frontière cantonale entre Sins (AG) et Ballwil (LU) ont trouvé un chat blessé jeudi matin. L’animal avait une flèche plantée dans son corps et il semble que l’animal se soit traîné jusqu’à la ferme. Dépêchée sur place, une vétérinaire n’a pas eu d’autre choix que d’abréger les souffrances du chat en l’euthanasiant.

Selon la police, tout porte à croire qu’un individu a tiré intentionnellement sur le chat avec un arc ou une arbalète. L’identité de l’auteur reste toutefois inconnue. On ne sait pas non plus à qui appartenait le chat noir et blanc. La police cantonale de Muri recherche des témoins et le propriétaire du chat.