Syrie : Un château croisé tente de retrouver son lustre d’antan

Le Krak des Chevaliers datant de la Renaissance du XIIe siècle est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Il a subi des dommages importants pendant la guerre. Des étudiants tentent de le remettre en état.

Armée d’une scie, Rana Jreij élimine les broussailles entre les pierres pluricentenaires d’un des plus célèbres châteaux des croisades. Objectif: requinquer le Krak des chevaliers, classé au patrimoine de l’Unesco, et le protéger des feux qui ont sévi récemment dans la Syrie en guerre.

Comme elle, des dizaines de volontaires, munis de râteaux, de pioches, de pelles et de balais, se sont mobilisés pour débroussailler le site du château, érigé au XIIème siècle dans la région centrale de Homs. «Cette citadelle c’est nos souvenirs, notre mémoire et j’ai peur pour elle», confie Rana Jreij, 32 ans, les cheveux ramenés en arrière.

Si les feux de forêts qui ont ravagé le centre et le nord-ouest de la Syrie à la mi-octobre ont été maîtrisés, ils ont eu le temps de détruire plus de 9000 hectares de terres agricoles, d’oliveraies et de forêts, selon les Nations unies. Avec les toutes dernières chaleurs estivales, le risque d’une reprise n’est jamais totalement écarté.