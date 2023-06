Côte d’Azur: L'ex-château d’un riche Russe va être mis en vente

«Ce joyau immobilier de la French Riviera, construit pour un Lord anglais et par lequel sont passés Pablo Picasso, Cole Porter ou encore Ernest Hemingway, représente un héritage architectural et culturel hors norme, et son acquisition offre une opportunité unique de posséder une résidence de prestige, chargée d’histoire, dans un cadre enchanteur», promet l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc).