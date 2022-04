Morat (FR) : Un chauffard flashé à 119 km/h au lieu de 50 km/h vendredi soir

Vers 23h, un automobilisme de 19 ans a été flashé à 119 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, entre Burg (FR) et Morat (FR). La police cantonale fribourgeoise a saisi le permis du chauffard et séquestré son véhicule.

Vendredi, autour de 23h, un automobiliste de 19 ans a été pincé à une vitesse nette de 119 km/h dans une zone limitée à 50 km/h à Burg (FR) en direction de Morat (FR). Intercepté et identifié, le conducteur a été auditionné en présence d’un avocat au poste de police (cas Via Sicura). Le permis de conduire du chauffard a été saisi et le véhicule a été séquestré. Le jeune conducteur sera dénoncé à l’autorité compétente.