Vaud : Un chauffard flashé à 239km/h sur l’autoroute entre Aigle et Saint-Triphon

Quatre conducteurs ont eu le pied un peu trop lourd sur la pédale des gaz la semaine passée. Deux d’entre eux, des suisses de 19 et 23 ans, ont été flashés à 170km/h et 146km/h sur des routes à 80km/h. Les deux autres, des portugais de 31 et 52 ans ont dépassé de loin 120km/h autorisés en atteignant 239km/h et 224km/h, respectivement. Les quatre chauffards ont été auditionnés en présence d’un avocat commis d’office et sont interdits de reprendre le volant.