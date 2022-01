Annecy (F) : Un chauffard fonce sur des policiers: six mois de prison

Le jeune conducteur, qui circulait sans permis, avait essayé de fuir un contrôle l’été dernier. Un agent avait tiré dans les pneus du véhicule pour tenter de l’arrêter.

Repéré par les forces de l’ordre alors qu’il circulait sans feux, sans permis et avec les plaques d’immatriculation masquées, un automobiliste a refusé de se soumettre à un contrôle, à Annecy (F) l’été dernier. Le jeune de 19 ans comparaissait lundi devant le tribunal pour refus d’obtempérer. Ce jour-là, «stressé» selon ses aveux, il avait pris la fuite, avant de s’engage à contresens et de foncer droit sur un véhicule de police, relate « Le Messager ».

Un agent avait alors tenté de l’arrêter en tirant plusieurs fois dans les pneus. Une herse avait été jetée sur la route. En vain. Le prévenu, qui conduisait avec des passagers à bord, a été retrouvé quelques jours plus tard. Il a été condamné à un an de prison dont six mois avec sursis.