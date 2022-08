Allemagne: un chauffard qui avait foncé dans la foule écope de la prison à vie

Allemagne : Un chauffard ivre qui avait foncé dans la foule écope de la prison à perpétuité

En décembre 2020, Bernd W., 52 ans, avait délibérément fauché des piétons dans la ville allemande de Trèves. L’attaque avait fait six morts, dont un bébé, et de nombreux blessés.

Le procès a déterminé que l’accusé, photographié ici à son arrivée au Tribunal régional de Trèves, est un schizophrène paranoïaque. Il devra se plier à des soins psychiatriques tout en purgeant sa peine de prison. via REUTERS

Un chauffard ivre et souffrant de psychose qui avait tué six personnes en fonçant en 2020 dans une foule à Trèves, dans l’ouest de l’Allemagne, a été condamné mardi à la prison à vie. Outre la perpétuité, Bernd W., 52 ans, a écopé d’une obligation de soins psychiatriques, a décidé le Tribunal régional.

En décembre 2020, l’homme avait foncé à vive allure dans une rue piétonne à bord de son 4x4 et visé sans discernement les passants. Il avait tué cinq personnes, dont un bébé, et blessé de nombreux autres passants. Une sixième victime est morte près d’un an après l’attaque.

En décembre 2020, le chauffard avait délibérément fauché plusieurs piétons dans la ville de Trèves, tuant cinq personnes, dont un bébé, et faisant de nombreux blessés. Une sixième victime est morte près d’un an après l’attaque. AFP

Il avait développé une «haine générale de l’humanité»

Au cours du procès qui a duré un an, les procureurs ont soutenu que l’accusé avait planifié l’attaque avec l’intention de «tuer ou blesser le plus grand nombre possible de personnes». Une expertise préparée avant le procès a déterminé qu’il souffrait de schizophrénie paranoïaque.

L’accusé n’a pu livrer qu’un récit approximatif et parfois contradictoire des événements. Les enquêteurs ont exclu à l’époque tout motif politique, terroriste ou religieux, et aucun n’a été établi au cours du procès. Selon l’accusation, le conducteur fou se sentait frustré par sa situation personnelle. Avant l’attaque, il n’avait pas d’adresse fixe et vivait dans son véhicule, développant une «haine générale de l’humanité».

Plusieurs précédents

Plusieurs attaques à la voiture-bélier ont été menées ces dernières années en Allemagne par des chauffards souffrant de troubles psychologiques. L’une des plus graves avait été perpétrée en avril 2018 à Münster (nord-ouest). Un homme avait foncé avec un mini-van sur un groupe de personnes réunies devant un restaurant, tuant cinq d’entre elles, avant de se suicider par balle. En décembre 2016, un islamiste avait tué 12 personnes en plein cœur de Berlin dans un attentat au camion-bélier sur un marché de Noël.