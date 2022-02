Valais : Un chauffard ne pourra pas conduire en Suisse avant un bon moment

Flashé à 153 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur l’axe du Simplon, un automobiliste italien se retrouve désormais interdit de circuler sur le territoire helvétique.

Un automobiliste italien était visiblement pressé de rentrer au pays, samedi dernier. L’homme a été flashé à 153 km/h au lieu des 80 km/h autorisés sur l’axe du Simplon (VS). Le quinquagénaire a été immédiatement interpellé par la police valaisanne. Une interdiction de conduire sur le territoire suisse lui a été notifiée et une garantie d’amende (non spécifiée) a été encaissée sur place. L’homme a pu passer la frontière avec sa voiture.