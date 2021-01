Confisquer un véhicule, ça a un coût

Via sicura permet la saisie de la voiture d’un chauffard. Vu les antécédents et l’absence de permis, il y a peu de chances que la BMW soit restituée. «C’est au Tribunal qu’il reviendra de décider si le véhicule doit être confisqué et vendu», commente l’avocat spécialisé Tony Donnet-Monay. L’argent pourrait financer le séquestre, dont le coût varie selon le lieu et le type de véhicule. Celui-ci coûte 450 fr. par mois et sera à la charge du prévenu s’il est condamné.