Fribourg

Un chauffeur de 95 ans multiplie les carambolages

Jugé pour l’ensemble de son oeuvre, un senior écope de trois mois de jours-amende, avec sursis.

Dire que, ce jour-là, il aurait mieux fait de prendre un taxi n’est qu’un doux euphémisme. En février 2019, un Fribourgeois de 95 ans a provoqué une série d’accidents dans le quartier du Schoenberg, alors qu’il n’était pas en état de conduire et ne portait pas ses lunettes, explique «La Liberté». Pour commencer, il a percuté un îlot dans un carrefour. Puis, il a emprunté un arrêt de bus se trouvant sur sa gauche par rapport à son sens de la marche, et tapé l’aile arrière d’une voiture attendant à un feu rouge. À la sortie d’un double giratoire, il a perdu la maîtrise de son véhicule, escaladé un îlot, et projeté une borne abeille sur une voiture. De là, il a fait un vol plané et a atterri sur le capot d’un véhicule, circulant en sens inverse, pour finir par projeter une autre voiture contre un mur.