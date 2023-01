Bâle: Drogué et sans permis, un chauffeur de bus condamné

Bâle : Un chauffeur de bus condamné pour avoir roulé 250 jours sans permis

Un ex-chauffeur des BVB a continué à conduire un bus de ligne pendant près d’un an alors qu’il n’avait plus de permis. Il était également accro à la coke.

L’homme a continué à rouler alors qu’il n’avait plus de permis. (Image d’illustration)

Le tribunal pénal de Bâle-Campagne a condamné mardi à une peine de prison avec sursis de 13 mois et à une amende avec sursis de 6270 francs un chauffeur de bus âgé aujourd’hui de 38 ans. Lui a été reproché, notamment, mise en danger de la vie d’autrui, conduite sans autorisation et infraction à la loi sur les stupéfiants. «Vous n’avez pas votre place sur la route», lui a clairement fait comprendre le président du tribunal Christoph Spindler. Une interdiction d’exercer une activité de transport professionnel de personnes pendant cinq ans lui a aussi été signifiée.

Un enchaînement de délits

Tout a commencé par une dispute avec un autre automobiliste à un carrefour à Muttenz (BL) en septembre 2019, hors du contexte professionnel. Au volant de sa voiture, il aurait paniqué à cause de badauds qui se trouvaient autour de lui et aurait pris la fuite. Un homme a alors tenté de le retenir en sautant sur le capot de l’auto. Ce dernier a ensuite été éjecté mais il ne s’est jamais fait connaître. Après sa fuite, le prévenu s’est finalement présenté à la police qui l’a retenu une nuit en cellule. Son permis de conduire lui a été retiré.

Au boulot, le trentenaire s’est fait temporairement transférer à l’atelier, tout en cachant à son employeur, les transports publics bâlois (BVB), la véritable raison du retrait de son bleu. Mais voilà. Peu après avoir récupéré son permis, il a dû le rendre à nouveau en raison d’un test de dépistage de drogue positif à la coke lors d’un contrôle, là aussi hors du contexte professionnel. Il n’en a pas parlé à son employeur et a continué à travailler comme chauffeur au service des transports pendant 250 jours, jusqu’à l’automne 2022.

Réinsertion positive

Entre-temps, le condamné a commencé à travailler en dehors des activités de conduite dans une entreprise de transports publics. Le tribunal a noté un bon pronostic pour l’avenir de l’ex-chauffeur et a tenu compte du fait qu’il avait entamé une thérapie. Avant qu’il ne quitte la salle d’audience, le président du tribunal Christoph Spindler l’a averti: «Vous ne pouvez plus vous permettre d’écarts maintenant, plus rien du tout!»