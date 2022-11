Un chauffeur de taxi poignardé à mort à Bâle

Bâle : Un chauffeur de taxi a été poignardé à mort

Un chauffeur de taxi de 49 ans a été tué vendredi à 18h30, à Bâle. Selon les premières constatations de la police criminelle et du Ministère public bâlois, une dispute aurait éclaté entre lui et un inconnu à la Peter Merian-Strasse, à deux pas de la gare. L’homme aurait poignardé à plusieurs reprises le chauffeur. Il est décédé sur place des suites de ses blessures, malgré l’intervention des secours.

Son agresseur a pu prendre la fuite et la police, qui a lancé un appel à témoins, le recherchait toujours samedi, rapporte «20 Minuten». Le déroulement exact des événements n’a encore pas pu être clarifié et fait l’objet d’enquêtes de la police criminelle et de l’Institut de médecine légale.