Zoug: Un chauffeur de taxi grièvement blessé par un passager

Dimanche matin, peu avant cinq heures, une patrouille de la police cantonale zougoise a remarqué une situation inhabituelle avec un taxi à Cham, près d’un arrêt de bus. Les deux agents ont découvert deux hommes blessés, dont l’un était en sang sur le sol. Ils ont alors prodigué les premiers soins et alerté les secours.

Les deux victimes sont un chauffeur de taxi âgé de 44 ans et un passager de 45 ans. Le chauffeur de taxi, dont le pronostic vital est engagé, a été transféré dans un hôpital hors du canton. Le passager légèrement blessé a également été admis à l’hôpital pour un contrôle, mais a pu le quitter peu de temps après.

Selon l’enquête menée jusqu’à présent, les deux hommes se sont disputés au sujet du prix de la course. Cette dispute a finalement débouché sur une altercation physique. Le contexte et le déroulement exact des faits font l’objet d’une enquête plus approfondie. La police lance un appel à témoins.