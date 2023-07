Genève: Un chauffeur de taxi refuse une cliente à Cointrin: sanction diminuée

Il aurait lancé à une cliente qui venait d’atterrir à Cointrin et voulait se rendre dans un hôtel du secteur: «Allez-y à pied… C’est à cinq minutes.» Un chauffeur de taxi, qui avait refusé de prendre en charge cette passagère à Cointrin, en décembre 2022, a contesté la sanction infligée par Genève Aéroport. Ce dernier lui en avait interdit l’accès pendant soixante jours pour deux motifs, relate la «Tribune de Genève»: violation du devoir de courtoisie et refus de présenter sa carte professionnelle et son badge d’accès à un agent de sécurité.