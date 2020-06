ETats-Unis

Un chauffeur FedEx se fait insulter et cracher dessus

Dans une vidéo partagée sur Facebook, Brandon Brackins affirme avoir été la cible d'un acte raciste dans l'Ohio. La police a ouvert une enquête pour retrouver l'auteur des faits.

En plein mouvement «Black Lives Matter» après la mort de Georges Floyd et Rayshard Brooks, une nouvelle affaire braque encore un peu plus les projecteurs sur les discriminations subies par certains à cause de leur couleur de peau. Un chauffeur de l’entreprise FedEx fait le buzz depuis qu'il a publié une vidéo sur Facebook, dans laquelle il dit avoir été victime d’acte raciste dans l’Ohio. En plein travail, un homme blanc l’aurait insulté et lui aurait craché dessus.

«Je me suis arrêté à un stop (...) j’attendais pour sortir. Une file de voitures attendait derrière moi. Quand je suis allé chercher un paquet à l’arrière du camion, un abruti a accéléré en arrivant vers moi. Il m’a presque foncé dedans, m’a traité de nègre et m’a craché dessus», a-t-il expliqué, des sanglots dans la voix et les larmes aux yeux. «Pourquoi tant de haine?, a-t-il ajouté. J’ai plus envie de faire quoi que ce soit maintenant, je ne peux plus prendre la route».